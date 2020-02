Nieuwe burgemeester moet boegbeeld met passie voor de stad zijn

De nieuwe burgemeester van Den Haag moet een boegbeeld met passie voor de stad zijn. Dat is een van de wensen van de gemeenteraad, bleek maandag tijdens het vergaderen over de zogenoemde profielschets. Daarin staat beschreven wat voor burgemeester de stad zoekt.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos kwam nog met twee voorstellen, de toevoeging “de nieuwe burgemeester moet groen-geel bloed hebben” en “roept kandidaten op zichzelf bekend te maken”. Beide voorstellen haalde het niet.

De burgemeester die Den Haag zoekt is is een bestuurder die ervaren is op openbare orde en veiligheid en daadkrachtig optreedt. Een burgemeester die integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Den Haag verdient een burgemeester die een sterke binding met de stad en al haar inwoners (Hagenaar of Hagenees) heeft of krijgt. Een burgemeester die verbindend is naar alle partijen in de stad.

De nieuwe burgemeester weet Den Haag op een waardige wijze te vertegenwoordigen en kan omgaan met een grote verscheidenheid aan belangen die de functie als burgemeester op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau met zich meebrengt.

Wat verder opvalt:

– Onze burgemeester is ervaren op openbare orde en veiligheid

– Onze burgemeester heeft verantwoordelijkheden die uitstijgen boven het directe belang van de stad

– Onze burgemeester heeft transparantie en integriteit hoog in het vaandel staan

– Onze burgemeester is dé ambassadeur en gastheer van onze internationale stad van Vrede en Recht.

– De burgemeester heeft of krijgt een sterke binding met Den Haag en alle Hagenaars en Hagenezen.

Hier is de hele profielschets te lezen.

Nieuwe burgemeester

De profielschets is de leidraad waarmee de gemeenteraad op zoek gaat naar de meest geschikte burgemeester van Den Haag. De vacature is vrij, omdat Pauline Krikke begin oktober vorig jaar ontslag nam. Johan Remkes is waarnemend burgemeester tot 1 juli.

Er zijn zeven raadsleden voorgedragen voor de vertrouwenscommissie. Deze commissie gaat onder strikte geheimhouding gesprekken voeren met kandidaten. Zij dragen uiteindelijk twee kandidaten voor aan de gemeenteraad en de raad maakt de formele keuze.

In de vertrouwenscommissie komen waarschijnlijk zeven raadsleden. Het zijn Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos), Birgül Özmen (D66), Mikal Tseggai (PvdA), Marielle Vavier (GroenLinks), Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) en Robin Smit (Partij voor de Dieren) in de commissie. VVD’er Chris van der Helm wordt voorzitter. Wethouder Saskia Bruines (D66) is namens het college adviseur van de vertrouwenscommissie. Coalitiepartij CDA levert geen lid.