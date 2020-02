Onderdelen van auto’s gestolen in villawijk

Meerdere auto’s zijn in de nacht van zondag op maandag vernield aan de Guirlande, in een villawijk in Ypenburg. Dat laat de politie weten.

Rond 3.15 uur werden de vernielingen ontdekt. In de auto’s is ingebroken en er zijn auto-onderdelen weggenomen. Hoe groot de schade exact is, is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek.

Er zou sprake zijn van twee verdachten. Een man die een zwart petje op had, een zwarte leren jas droeg en lichte jeans aan had en een man met een donkergroene parka die een rugtas bij zich had.

Foto: Politie.