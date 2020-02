Pat Smith doet opnieuw een gooi naar nachtburgemeesterschap

De Nachtraad maakt, volgens hun eigen planning, woensdag bekend welke twee kandidaten zich mogen mengen in de strijd om het nachtburgemeesterschap van Den Haag. Kandidaten voor de functie konden zich tot maandag melden, in de laatste dagen werd bekend dat zanger Pat Smith opnieuw een gooi doet naar het nachtburgemeesterschap. “Of ik een goede kandidaat is, is niet aan mij, dat is aan de inwoners van de stad ten eerste”, zegt Pat in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje: “Het is belangrijk dat de nacht gezellig blijft.”

Als het aan de Scheveningse zanger ligt wordt er door de nieuwe nachtburgemeester ingezet op educatie voor toekomstige nachtdieren: “De nacht is een mooi ding, maar er zijn dingen die beter kunnen. Ik zie vooral kansen in educatie; de jeugd bekend maken met hoe het werkt in de nacht.” Daarbij is het volgens Pat een goed idee als er aandacht is voor zaken als de omgang met vrouwen en het omgaan met teleurstellingen zoals het geweigerd worden aan de deur van een club. “Als je nachtburgemeester wordt heb je een verbindende taak. Informeren is een onderdeel van die verbinding vind ik.”

Eerder werd al bekend dat ook Hagenees Carry van Rheenen en schrijfster Kim Heijdenrijk een gooi doen naar het nachtburgemeesterschap. De Nachtraad maakt woensdag bekend welke twee kandidaten door hen zijn verkozen voor de publieksstrijd. Op vrijdag 14 maart wordt tijdens een verkiezingsnacht in PAARD de opvolger van Sjoerd van Schuylenburch bekend gemaakt.

Luister hier naar het gesprek met Pat Smith op Den Haag FM.