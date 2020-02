Roeibotenverhuur en theeschenkerij De Waterkant gaat nog niet sluiten

Roeibotenverhuur en theeschenkerij De Waterkant in het Westbroekpark gaat aankomende zomer weer ‘gewoon’ open. De eigenaresse heeft de zaak een paar weken geleden te koop gezet, maar er is nog geen overeenstemming bereikt met een mogelijke koper. Omdat de voorbereidingen voor het nieuwe zomerseizoen al in volle gang zijn blijft De Waterkant aankomende zomer daarom nog in oude staat open.

“Er zijn veel geïnteresseerden en er zijn ook al meerdere biedingen geweest, maar we hebben nog geen overeenstemming”, zegt bedrijfsleider Isara Belinfante tegen Den Haag FM. De Waterkant staat in de verkoop omdat de eigenaresse meer tijd aan andere dingen wil besteden.

Roeiboot huren

De Waterkant ligt midden in het Rosarium in het Westbroekpark en naast genieten van een kop thee kun je er ook een roeiboot huren. Vanaf 1 april 2020 zijn ze weer geopend. Bekijk hieronder de reportage uit 2015.