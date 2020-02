Talkshow Spuigasten over nieuwe burgemeester, nachtburgemeester en afvalcrisis

In de Haagse politieke talkshow Spuigasten wordt aanstaande dinsdag gesproken over de profielschets van de nieuwe burgemeester van Den Haag, de zoektocht naar de nieuwe nachtburgemeester en de afvalcrisis.

Na het opstappen van Pauline Krikke als burgemeester van Den Haag, is de stad op zoek naar een opvolger. Inmiddels is de opzet voor de profielschets af. Ruim drie jaar geleden ging de voorkeur van de gemeenteraad uit naar een vrouw. Ook werd in de profielschets ‘hij’ vervangen door ‘zij’. Wat betekent het dat de raad het niet meer aandurft om expliciet de voorkeur uit te spreken voor een vrouw? De Haagse fractievertegenwoordiger en feminist Leonie Gerritsen (Partij voor de Dieren) en opiniemaker Kim Boon uit Den Haag gaan in Spuigasten in debat.

Den Haag is niet alleen op zoek naar een nieuwe burgemeester, maar ook naar een opvolger van de nachtburgemeester. Nu Sjoerd van Schuylenburch afzwaait, is de vraag wie er ’s nachts over de stad moet waken. Hoe zien die werkzaamheden eruit en aan welke kwaliteiten moet zijn opvolger voldoen? Sjoerd van Schuylenburch is samen met René Bom, die de eerste nachtburgemeester van Den Haag was, te gast.

De Haagse VVD mengt zich in de afvalcrisis. De strijd werd eerder vooral gevoerd door Hart voor Den Haag/Groep de Mos, GroenLinks en de Haagse Stadspartij. Maar nu de afvalcrisis de stoep van premier Mark Rutte heeft bereikt, vindt ook de VVD dat het stadsbestuur in actie moet komen. Gemeenteraadslid Ayse Yilmaz (VVD) en fractievertegenwoordiger Tim de Boer (Haagse Stadspartij) komen met hun vragen en oplossingen.

In Spuigasten waant het publiek zich even in de roaring twenties. De Haagse band The Dame neemt hen mee terug in de tijd van de verborgen bars, rokerige nachtclubs en sterke drank in koffiemokken.

De talkshow met presentatoren Ivar Lingen en Julia Broos is van 18.00 tot 19.00 uur live bij te wonen in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Toegang en eerste hapjes en drankjes zijn gratis. Het programma van Debatmeester, AD Haagsche Courant en Den Haag FM is ook te volgen via ad.nl en Den Haag TV.

