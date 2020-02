Verkeersoverlast verwacht door boerenprotest

Automobilisten krijgen woensdag in en rondom Den Haag mogelijk te maken met verkeersoverlast vanwege het nieuwe boerenprotest. Duizenden boeren willen woensdag wederom op de trekker naar Den Haag komen. Hoe groot de overlast gaat zijn en waar de problemen het ergst zijn is vooraf moeilijk in te schatten, zeggen Rijkswaterstaat en de ANWB.

Woensdag wil de organisatie Farmers Defence Force (FDF) met zo’n 7500 boeren naar Den Haag komen om te demonstreren. Hoe dichter je bij Den Haag komt, hoe groter de kans dat je last gaat krijgen, aldus de ANWB.

De bedoeling is dat het protest op de Koekamp plaatsvindt, naast Den Haag Centraal. De boeren kunnen hun trekkers op drie wegen in de buurt van het Malieveld parkeren. Voor hoeveel overlast de trekkers zullen zorgen is vooral giswerk.