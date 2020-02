Beeld Chuck Deely tijdelijk weg, sokkel is gesloopt

Het beeld van Chuck Deely is tijdelijk niet te zien in de stadsentree Haagse Loper bij Den Haag Centraal. “Er zijn wat vandalen geweest die het marmeren blok hebben omgetrokken. Het beeld zelf is niet beschadigd, gelukkig”, vertelt kunstenaar Vincent de Kievit in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Vincent maakte het beeld van Chuck een aantal jaar geleden ter nagedachtenis aan de in 2017 overleden straatartiest. Dinsdag vernam hij telefonisch dat het niet meer op zijn plek stond. “Ik werd gebeld met de vraag wie de beheerder was van de openbare ruimte daar, want het beeld was beschadigd en stond niet meer op zijn sokkel.”

Het beeld is inmiddels veilig gesteld, het marmeren blok waar Chuck op stond is beschadigd en zal moeten worden vervangen. Volgens Vincent is er geen schade aan het beeld zelf. “We hebben geluk gehad dat het niet weg is.”

