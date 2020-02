Den Haag: kom woensdag met openbaar vervoer door boerenprotest

Door een demonstratie van boeren wordt het woensdag drukker in het centrum dan normaal. Daar kan het verkeer in en rond het centrum last van krijgen, waarschuwt de gemeente. “Reis als dat kan met de fiets of het openbaar vervoer. Houd rekening met vertraging op de weg.”

De demonstratie is gedurende de dag overdag in het gebied rond de Laan van Reagan en Gorbatjov, tegenover het Centraal Station. De demonstranten beginnen dinsdagavond al met de opbouw op het terrein.

Het centrum van Den Haag blijft waarschijnlijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets. Ook bestemmingsverkeer mag het centrum in en uit. Alleen als het nodig is, worden straten in het centrum afgesloten met flexibele afzettingen. Dit is om te voorkomen dat zware voertuigen het centrum in rijden.