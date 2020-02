Tientallen tractoren weer vertrokken bij Binnenhof

De eerste boeren hebben zich dinsdagavond, een dag voor het geplande protest, gemeld in Den Haag. Een twintigtal boeren heeft zich dinsdagavond met trekkers gemeld bij het Binnenhof. Volgens nieuwssite Regio 15 is het Binnenhof met lint afgesloten. Korte tijd later zijn de boeren weer vertrokken naar een andere plek in Den Haag.

Op dit moment zijn er tractoren op het #Buitenhof in #DenHaag. Het #Binnenhof is afgesloten. Wij zijn in contact met de aanwezige boeren #boerenactie — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) February 18, 2020

Bij het protest van woensdag worden duizenden demonstranten verwacht, zegt organisator Farmers Defence Force. De verwachting is dat dat voor veel drukte zal zorgen in de ochtendspits.

Eerste negentien trekkers staan al voor het Binnenhof in Den Haag in verband met boerenprotest. pic.twitter.com/YjLVNwRXbo — Ivar Lingen (@IvarLingen) February 18, 2020

De gemeente Den Haag zegt tegen mediapartner Omroep West te verwachten dat het in de stad woensdag drukker wordt dan normaal, maar verwacht niet dat de stad op slot gaat. “We werken met mobiele versperringen.”

Roadblocks op het Spui in Den Haag in verband met boerenprotest van morgen. pic.twitter.com/Ox1Vu1w5Op — Ivar Lingen (@IvarLingen) February 18, 2020

Openbaar vervoer

Op de dag van het boerenprotest zal het openbaar vervoer van HTM deels een andere route rijden. Tram 15, 16 en 17 zullen deels omrijden op woensdag.

Tram 15, 16, 17 rijden wo 19 feb om door boeren protest. Tram 15 stopt bij Kalvermarkt-Stadhuis en CS/Schedeldoekshaven. Tram 16 stopt bij Centrum. Tram 17 stopt bij CS/Schedeldoekshaven. — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) February 18, 2020

Vissers komen ook

Naast de boeren hebben ook de vissers aangekondigd op woensdag in Den Haag te komen protesteren.

Haagse politiek

Op Twitter is dinsdagavond te zien dat Richard de Mos van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos de protesterende boeren en vissers steunt. “Kabinet: ‘Stop met het slopen van #werkgelegenheid’”, zo valt te lezen.

Bij D66 Den Haag is het raadslid Daniël Scheper die van zich laat horen op sociale media: “Kom vooral demonstreren, maar ”lekker zonder trekker” net zoals bij die andere 1.500+ demonstraties per jaar in ons mooie #DenHaag.”

Foto: Ivar Lingen