Farmers Defence Force roept op: Niet over de snelweg en niet op Malieveld

Meer in

De organisatie Farmers Defence Force roept haar achterban op om woensdag niet over de snelweg naar Den Haag te komen. Dit om boetes te voorkomen. Dit staat volgens de NOS in een gedragscode die de boeren hebben verspreid onder hun achterban. Ook roepen ze de aanwezigen op om niet op het Malieveld te parkeren.

Automobilisten krijgen woensdag 19 februari in en rondom Den Haag mogelijk te maken met verkeersoverlast vanwege het nieuwe boerenprotest. Duizenden boeren willen woensdag wederom op de trekker naar Den Haag komen. Hoe groot de overlast gaat zijn en waar de problemen het ergst zijn is vooraf moeilijk in te schatten, zeggen Rijkswaterstaat en de ANWB.

De bedoeling is dat het protest op de Koekamp plaatsvindt, naast Den Haag Centraal. De boeren kunnen hun trekkers op drie wegen in de buurt van het Malieveld parkeren. Als er toch trekkers op het Malieveld en de Koekamp worden geparkeerd, dan wordt er gehandhaafd, zegt de gemeente Den Haag.