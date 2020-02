Jongeren uit Escamp organiseren een talkshow voor buurtgenoten

Met het evenement ‘Ready Talks, from zero to hero’ willen de 12 ‘community heroes’ uit Escamp hun buurtgenoten motiveren en inspireren. Op maandag 17 februari stonden cabaretier Jandino Asporaat, rapper en vlogger Des Balentien en voormalig teamchef C politie eenheid Den Haag Fatima Aboulouafa op het podium van Theater Dakota. Zij deelden alle drie hun persoonlijke verhaal. Hoe ze vanuit een dal komen en hoe ze omgaan met negativiteit, angst, onzekerheid en tegenslagen.

Elk Haagse stadsdeel heeft een groep jongeren die zichzelf wil ontwikkelen en ook iets terug wil doen voor leeftijdsgenoten uit de wijk. Stichting Ready staat voor talentontwikkeling en je inzetten voor een mooiere samenleving. De aangemelde jongeren, de zogenaamde ‘community heroes’ zijn nu 15 weken bezig en hebben trainingen en workshops gevolgd. Belangrijk onderdeel van het project is het bedenken en organiseren van sociale evenementen in de wijk. De Escamp jongeren kozen als eerste event voor een avond met inspirerende sprekers.

Het eerste gedeelte van de avond stonden de twee powervrouwen Des en Fatima on stage met ontroerende en erg persoonlijke verhalen over hun eigen worstelingen in het leven. Hele krachtige verhalen, die zeker inspireerden, want sommige bezoekers moesten een traan laten of kregen kippenvel. Na de pauze gaf Jandino een hele korte motivational speech, waarna de jongeren in de zaal veel vragen op hem afvuurden die hij uitgebreid beantwoorde met humor, maar soms ook heel serieus. Het was mooi om zo een betrokken en kwetsbare Jandino te zien.

In iedereen zit een held

De Escamp jongerenbegeleiders Ilias Rahouani en Shayleen Chatoergoen zijn erg trots op hun kids: “Ze hebben bijna alles zelf gedaan en de meesten zitten in hun examenjaar dus dat is extra knap”. Ana, één van de community heroes wil graag iets doen voor anderen: “Naast school en sport of muziek wilde ik meer doen en dan niet voor mezelf maar juist voor anderen”. Na de drie gastsprekers, sprak ook community heroes Fardin en Hive de zaal ook toe. “Je hoeft niet een artiest te zijn of heel rijk. De moeder van mijn goede vriendin die pas geleden is overleden is voor mij een echt voorbeeld. In iedereen zit een held”, eindigde een geëmotioneerde Hive de avond mee.