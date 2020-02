Na de zomer zijn raadsvergaderingen ook voor doven te volgen

De gemeente Den Haag kan de uitzendingen van de raads- en commissievergaderingen op de gemeentesite nog niet ondertitelen voor doven- en slechthorenden. Uit proeven is gebleken dat de kwaliteit van de geautomatiseerde ondertiteling nog niet op het ‘gewenste niveau’ is. Uiterlijk 23 september van dit jaar moet de techniek op orde zijn, want dan is de wettelijke deadline waarop de gemeente verplicht is om de vergaderingen te ondertitelen.

Het afgelopen half jaar is in het stadhuis gewerkt aan het inrichten van geautomatiseerde live-ondertiteling. Het systeem wordt nu getraind op herkenning van specifiek taalgebruik. Maar de kwaliteit is nog onvoldoende, schrijft het presidium van de gemeenteraad in een raadsbrief. De gemeente stapt daarom deze zomer over op een nieuw systeem dat de ondertiteling voor de vergaderingen wel mogelijk moet maken.

D66 in de Haagse gemeenteraad is tevreden. ‘Dit is goed nieuws’, zegt D66-raadslid Daniel Scheper. ‘De lokale politiek moet toegankelijk zijn voor alle Hagenaars, en niet alleen de Hagenaars met een goed gehoor. De gemeente is verplicht dit uiterlijk 23 september te realiseren. Hoewel het dus lang heeft geduurd, lijkt het er nu op dat de vergaderingen straks voor iedereen te volgen zijn.’ D66 stelde eerder raadsvragen over de ondertiteling.