Ode aan de Haagse voetbalkantine door boek met mooie verhalen en foto’s

De 32 voetbalkantines, die Den Haag rijk is, krijgen allemaal een mooie plek in het boek dat voetbalverslaggever Rogier Heimgartner en fotograaf Milene van Arendonk gaan maken. De twee Hagenezen zijn deze week begonnen en willen bij alle clubhuizen meerdere malen langsgaan. “Milene maakt alle foto’s en het is leuk om dat onder verschillende weersomstandigheden te doen. En ik ga dan in gesprek met de mensen die daar rondlopen”, vertelt Heimgartner aan Den Haag FM.

Milene fotografeerde eerder al alle Haagse koffiehuizen voor haar boek ‘Bakkie Pleuah’ . Sportsignaalverslaggever en tevens de ADO podcast presentator Rogier is regelmatig langs de lijn en in voetbalkantines te vinden. Hij loopt al heel lang met het idee rond: “Voor mij was het één en één is twee. Afgelopen donderdag zijn we begonnen in de Bosjes van Pex bij Quick en HBS. Zaterdag waren we op sportpark Ockenburg bij Die Haghe en PGS/Vogel.”

De Haagse sportverslaggever heeft zijn hele jeugd bij HBS gevoetbald en voetbalkantines hebben hem altijd geïntrigeerd: “Ik was een hele tijd niet bij mijn oude vereniging geweest en het clubhuis was verbouwd en zag er totaal anders uit, maar op het moment dat ik er weer binnenliep kreeg ik toch precies dat gevoel van vroeger”. Volgens Rogier is er een gemene deler: “Of ik bij een Surinaamse club als T.A.C. ’90 nou een broodje kip kerrie eet of een broodje kroket bij RAS, in elke kantine speelt zich de derde helft af en dat gevoel blijft hetzelfde”.

Ode aan de Haagse voetbalkantine

Hoe het boek precies vormgegeven wordt weet de bedenker en schrijver nog niet precies: “Misschien worden het korte tekstjes of misschien wel één groot verhaal”. De twee Hagenezen hopen dit jaar het boek af te hebben.