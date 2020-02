OM eist 14 jaar cel voor ‘executie’ in Schilderwijk

Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen Abdulaziz U. vanwege de moord op een man in de Netscherstraat. Het slachtoffer werd 8 januari vorig jaar neergeschoten en overleed. Verdachte U. meldde zich niet veel later in het politiebureau.

Veel mensen in de Netscherstraat denken aan vuurwerk als ze die dinsdagmiddag 8 januari drie knallen horen. Maar dan zien ze het slachtoffer liggen; een 48-jarige man. Cahit Kilic is op straat in koelen bloede doodgeschoten door zijn overbuurman. Die dacht dat het slachtoffer zijn gezin lastig viel. Daarvan is niets gebleken. Maar Cahit overleed wel ter plekke. De twee zouden ruzie hebben gehad. De verdachte heeft volgens het OM geen berouw getoond en het slachtoffer zelfs beschimpt. Dat noemde de officier van justitie onvoorstelbaar.

De verdachte heeft verschillende verklaringen afgelegd. In grote lijn komt het erop neer dat hij denkt dat Cahit hem en zijn gezin in de gaten hield. Hij zou vanaf de overkant van de straat naar binnen hebben gekeken en met een lampje hebben geschenen. Toen verdachte hem daar twee dagen eerder op aansprak, zou het slachtoffer “fuck you” hebben geroepen en hebben gezegd dat hij in zijn eigen huis mag doen wat hij wil.

Naar eigen zeggen zou de verdachte doodsbang zijn geweest voor het slachtoffer. Daarom droeg hij een revolver bij zich.