OM eist vier jaar cel voor brandstichting in Scheepmakersstraat

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel voor brandstichting in de Scheepmakersstraat op 28 januari vorig jaar. Het gezin dat er boven woonde kwam met de schrik vrij en hetzelfde gold voor de 92 gasten van een naastgelegen hostel. Een 39-jarige Hagenaar die verdacht wordt van brandstichting, stond dinsdag voor de rechter.

Het gezin dat boven de meubelopslag lag te slapen, werd op tijd wakker en wist zich via het dak van een naastgelegen pand in veiligheid te brengen. Ook de gasten van het hostel werden gealarmeerd en verzameld op station Hollands Spoor.

Aangezien de brandweer vermoedde dat de brand was aangestoken, startte er een politieonderzoek. Daarbij vroeg de politie camerabeelden op waarop te zien was hoe een man kort voor de brand zijn fiets voor de meubelopslag plaatste, binnentrad en na tien minuten weer naar buitenkwam. Enkele minuten later kwam er rook uit de meubelopslag.

De fiets en de man konden via camerabeelden worden teruggeleid naar de 39-jarige Hagenaar. Hij bekende bij de politie de brand te hebben gesticht, maar trok die verklaring later weer in. De verdachte woont in een pand dat van dezelfde eigenaar is als de meubelopslag. Doordat hij klussen verrichtte voor de eigenaar, beschikte hij ook over een sleutel van de opslag.

Zelf heeft de man verklaard dat hij hoopt op deze manier langer in Nederland te kunnen blijven. Er ligt namelijk een uitleveringsverzoek van Polen waar hij is veroordeeld voor inbraken. De officier eiste vier jaar cel tegen de man. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.