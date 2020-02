Reizigersvereniging Rover adviseert HTM de spitstarieven niet te verhogen

Arnold van der Heijden, voorzitter van Rover Den Haag vindt het een heel slecht idee om de spitstarieven van het openbaar vervoer in Den Haag te verhogen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) die over de tarieven gaat heeft onderzocht hoe het probleem van overvolle trams en bussen in de spits opgelost kan worden. Een optie zou zijn dat de tarieven van de HTM in de spits omhoog gaan om zo spreiding van reizigers te bevorderen. Ook korting in de daluren en goedkopere tarieven voor minima en senioren zijn onderzocht.

Volgens de Rover-voorzitter is een hogere ritprijs in de spits oneerlijk: “Er zijn genoeg mensen die in de spits moeten reizen om naar hun werk te komen. Zij hebben vaak geen alternatief. Die kan je niet straffen”. De reizigersvereniging kan alleen maar advies geven en is er ook vooral om mee te denken: “We zijn er niet alleen om te klagen, maar willen ook nadenken over andere oplossingen. Dalurenkorting is wel goed vinden wij. En over het spitsprobleem valt te denken aan een hoger tarief op een klein deel van het traject, waar het heel druk is, dan valt de verhoging mee”.

Arnold, die vorige week nog op het mobiliteitsfestival was vindt dat een tariefverhoging haaks staat tegenover de mobiliteitstransitieplannen van de gemeente: “De gemeente wil het liefst dat we met de fiets, lopend of met ov gaan. Meer goede verbindingen zijn dan noodzakelijk, maar ook prijsstelling speelt een hele grote rol als je het gebruik van openbaar vervoer wil bevorderen”.

Foto: HTM

Luister hier naar het interview met Arnold van der Heijden.