René Bom: “Voor negen van de tien mensen ben ik nog de nachtburgemeester”

René Bom was jarenlang de onbetwiste nachtburgemeester van Den Haag, totdat hij er zelf voor koos om het rustiger aan te doen en te stoppen. “Ik mis het af en toe wel”, zegt René Bom in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Voor negen van de tien mensen ben ik nog de nachtburgemeester”. In 2018 werd Sjoerd van Schuylenburg zijn opvolger in de functie, zijn termijn loopt af en in maart wordt zijn opvolger verkozen.

Bom betoogt dat enkel een functie als nachtburgemeester niet meer nodig is nu de Nachtraad er als orgaan in de stad is. “Ik blijf nog steeds vinden; doe alleen die Nachtraad”, zegt Bom: “Daar bereik je meer mee. Da’s mijn mening gewoon hoor. Ik snap wel dat er een vertegenwoordiger nodig is, maar nu krijg je vaak te horen dat je de nachtburgemeester niet ziet.” De nieuwe nachtburgemeester zou zich weer vaker moeten laten zien in het nachtleven vindt Bom: “Dat vragen de mensen. Dat zou ik graag anders zien, omdat ik het zo altijd heb gedaan.”

De Nachtraad bepaalt woensdag welke twee kandidaten zich mogen mengen in de strijd om het nachtburgemeesterschap van Den Haag. Op vrijdag 14 maart wordt tijdens een verkiezingsnacht in PAARD de opvolger van Sjoerd van Schuylenburch bekend gemaakt.

Luister hier naar het gesprek met René Bom op Den Haag FM.