Robin Haase verliest van Haagse toppers Esther en Ilonka

Sporters met een verstandelijke beperking dagen topsporters uit om samen met hen een duel aan te gaan. In de eerste aflevering daagden Esther en Ilonka de Haagse toptennisser Robin Haase uit. Via een Play Unified filmpje daagden de dames de topsporter uit. Robin heeft het erg druk, maar vindt het belangrijk om mee te werken aan dit initiatief: “Ik vind het belangrijk om promotie te maken voor de Special Olympics en tennis promoten doe ik altijd heel graag”.

Play Unified wil het samen sporten bevorderen. In Nederland is het voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk om onder goede omstandigheden te sporten, maar dat is wel vaak afgezonderd van andere sporters. Volgens Play Unified is dat een gemiste kans en zou er meer begrip moeten zijn, wat juist door samen te sporten kan ontstaan. “Sporten is gezond voor iedereen, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest.”, vertelt de Haagse tennisser aan Den Haag FM.

Na een gezamenlijke warming-up gaat Robin de uitdaging aan op tennispark Westvliet en moet zijn meerdere erkennen in het damesduo. Hij baalt, maar feliciteert zijn tegenstanders sportief en geeft ze zelfs een tennisracket cadeau. “De dames waren echt heel goed en speelden vooral heel hard. Dat vond ik wel leuk om te zien”, vertelt Robin Haase over de wedstrijd.

Luister hier naar het interview met Robin Haase.



Bekijk hier het filmpje van de wedstrijd.



Foto‘s: Valerie Kuypers