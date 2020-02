Rode Kruis verzorgt eerste gastles 112 bellen op basisschool

De eerste gastles ‘112 bellen’ op basisschool OBS Houtwijk door vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Den Haag is een feit. Leerlingen van groep 8 leerden wanneer zij het alarmnummer kunnen bellen. Twee vrijwilligers van het Rode Kruis vertelden de leerlingen wanneer er sprake is van een noodsituatie, wanneer je 112 inschakelt of juist niet.

De achtste groepers bleken zeer geïnteresseerd in de materie en deden actief mee met de les. De voorlichters legden uit wanneer 112 een ambulance stuurt. De leerlingen hadden zelf ook voorbeelden “ik heb wel eens 112 gebeld omdat mijn moeder niet lekker werd. Ik wist niet wat ik moest doen. Ze waren heel aardig bij 112”. Eén van de leerlingen vertelt na afloop: “de les was duidelijk en goed. Veel goede filmpjes en het was leuk om zelf te oefenen”.

Na afloop van de les gaven de leerlingen aan dat zij het belangrijk vonden dat zij nu weten hoe zij om moeten gaan met het alarmnummer 112. “Ik vind het belangrijk dat jullie dit doen zodat ik weet wat ik moet doen’’ aldus een leerling van groep 8. Verder gaf de leerkracht aan dat ook zij het belangrijk vond dat haar leerlingen weten hoe zij moeten handelen tijdens een noodsituatie.

Foto: Rode Kruis.