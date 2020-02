Recente artikelen

STRAATVRAAG: Hoeveel ‘pikpraat’ is er in Den Haag?

De Haagse acteur John Rivera heeft weer een rol te pakken in een bioscoopfilm. Rivera speelde eerder al een Mexicaans maffialid in de film Penoza en nu schittert hij als lid van het Colombiaanse kartel in de film Suriname.

Alhoewel de Haagse acteur geen hoofdrol heeft, is hij wel een paar seconden goed in beeld. “Je ziet me aan het einde als er een deal wordt gesloten met het kartel. Die scene begint met mij frontaal groot in beeld. Dat was wel heel leuk om te zien”, vertelt een trotse John aan Den Haag FM.

De film speelt zich af in Suriname, maar acteur Rivera heeft zijn deel in Nederland opgenomen: “Haha ja een reis naar Suriname was wel leuk geweest. Maar er is heel goed voor ons gezorgd. Ook met de première en afterparty”. Rivera vindt het niet erg om weer een Latino maffialid te spelen: “Ik vind het juist leuk om een bad guy te spelen. Maffia betekent vaak lekker actie, met veel schieten en dat vind ik supergaaf om te doen”.

Film Suriname in première

Suriname gaat over een succesvol zakenman met een duister verleden, die zich heeft opgewerkt tot minister en president wil worden. In het spannende misdaaddrama spelen Rodney Lam, rapper Josylvio en Fajah Lourens een hoofdrol. Maandag 17 februari was de besloten galapremière en vanaf donderdag 20 februari draait de film in de Nederlandse én Surinaamse bioscopen.

Foto: John Rivera (rechts) met zijn beste vriend bij de galapremière