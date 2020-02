ADO-fans mogen gratis naar uitwedstrijd tegen AZ

Fans van voetbalclub ADO Den Haag mogen gratis naar binnen tijdens de uitwedstrijd tegen AZ. De Alkmaarse club wil op deze manier de ADO bedanken omdat ze de eerste seizoenshelft haar thuiswedstrijden in het Cars Jean Stadion kon spelen. De Noord-Hollandse club had tijdelijk geen onderkomen nadat het dak van het AZ-stadion was ingestort.

Het verblijf in de residentie heeft de club uit Alkmaar geen windeieren gelegd. Na het verblijf in Den Haag stonden de Alkmaarders tweede in de eredivisie en overwinterde het Europees. De laatste wedstrijd van AZ in het Cars Jeans Stadion was op 1 december.

De wedstrijd in Alkmaar tussen beide profclubs staat op 7 maart op het programma. Om 18.30 spelen beide teams in het AFAS Stadion. De restanten van het ingestorte dak zijn inmiddels opgeruimd. Wel is er nog geen nieuw dak geplaatst. Dat gebeurt waarschijnlijk komende zomer.