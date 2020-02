Boeren in Den Haag; legertrucks blokkeren wegen en demonstrant aangehouden

Boze boeren zijn woensdag weer in Den Haag. Daar protesteren ze tegen het stikstofbeleid. Met legertrucks worden wegen in Den Haag geblokkeerd om te voorkomen dat ze het Binnenhof kunnen bereiken.

De eerste boeren werden dinsdagavond al gesignaleerd in Den Haag. Tientallen tractoren hadden zich toen voor het Binnenhof opgesteld. Agenten gingen met de boeren in gesprek en lieten hen weten dat ze moesten vertrekken. Dat gebeurde rond 22.00 uur. De tractoren staan inmiddels ergens anders in Den Haag geparkeerd.

Organisator Farmers Defence Force hoopt dat de hele Koekamp woensdag volstroomt met protesterende boeren. Het is de derde keer dat de boeren in Den Haag gaan actievoeren. De gemeente Den Haag heeft maatregelen genomen om alles in goede banen te leiden en waarschuwt voor extra drukte in de stad.

Ondanks de uitdrukkelijke oproep om niet met tractoren over de snelwegen te rijden heeft een groepje van ongeveer vijftien boeren woensdagochtend vroeg met tractoren op de A12 gereden. Op een van de tractoren hing een groot bord met de tekst: ‘Het is oorlog’ en daar onder was de tekst ‘never give up’ te lezen.

De boeren reden in ieder geval op het laatste stukje van Den Haag, vlak voor de stad. Farmers Defence Force (FDF) riep boeren eerder op om niet over de snelweg met een tractor naar Den Haag te komen. De politie heeft volgens een woordvoerster besloten dat boeren over B-wegen moeten rijden en daar wil de boerenactiegroep zich aan houden.

De politie heeft een 33-jarige demonstrant aangehouden vanwege het creëren van een gevaarlijke situatie.