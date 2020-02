Eerste open sollicitatie als burgemeester voor Den Haag

Bert Blase, op dit moment nog burgemeester van het Noord-Hollandse Heerhugowaard, wil burgemeester van Den Haag worden. Dat maakte hij via een filmpje op YouTube zelf bekend. Openlijk solliciteren is niet gebruikelijk. Kandidaten blijven meestal geheim, maar volgens de 60-jarige Blase hebben de inwoners van Den Haag “het recht te weten wie er belangstelling heeft.”

Het filmpje begint op het strand van Scheveningen waar Blase zichzelf voorstelt. Hij vertelt dat hij drie redenen heeft om zijn sollicitatie openbaar te maken. Naast het eerdergenoemde recht van de inwoners van Den Haag om te weten wie er solliciteert, is het dat hij af wil van “de sfeer van geheimzinnigheid die om het benoemingsproces hangt.”

De derde reden is dat het iets zegt over zijn manier van besturen. “Want een moderne stad wordt niet bestuurd van achter bureaus in het stadhuis, maar samen met de mensen in de stad.” Blase is dan inmiddels al in de Scheveningse haven en op het stadhuis geweest. Het filmpje eindigt bij het ADO-stadion waar hij een trucje met een bal doet.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wilde in de profielschets op laten nemen dat kandidaten zichzelf bekend maken. Dat voorstel haalde het niet.

Blase heeft ervaring als burgemeester. Niet alleen is hij sinds 2017 waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, eerder bekleedde hij deze functie al in Vlaardingen, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam.

In 2018 begon hij Code Oranje. Die partij deed vorig jaar in vier provincies mee aan de Statenverkiezingen, maar haalde geen zetels en kwam ook niet in de Eerste Kamer.