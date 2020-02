Eerste snelheidsmeterspaarpot van Den Haag gelanceerd

De gemeente gaat bewoners belonen als ze zich netjes aan de snelheidslimiet houden. Met de zogenaamde snelheidsmeterspaarpot wordt goed gedrag beloont in plaats van beboet. De eerste snelheidsmeterspaarpot van Den Haag is vandaag op de Kranenburgweg door mobiliteitswethouder Robert van Asten gelanceerd.

Iedere auto die langsrijdt en zich aan de snelheidslimiet van 30 km per uur houdt, zorgt voor een klein bedrag in de digitale spaarpot. Het uiteindelijke totaal bedrag mag door de bewoners besteed worden voor een cadeau aan de wijk. De bewoners weten ook al waar de cheque aan uitgegeven gaat worden: zij willen meer groen in de wijk. De meter zal vijf weken op de Kranenburgweg blijven staan en daarna naar een andere Haagse straat verhuizen.

In andere gemeenten zorgde de snelheidsmeterspaarpot voor 25 procent minder hardrijders. Wethouder Van Asten is positief gestemd: “Den Haag werkt hard aan betere verkeersveiligheid. Uit diverse onderzoeken blijkt dat belonen vaak effectiever is dan straffen om het gedrag van mensen te veranderen. De snelheidsmeterspaarpot is een positieve manier om automobilisten te stimuleren zich aan de juiste snelheid te houden”.

Foto’s: Arnaud Roelofsz / gemeente Den Haag