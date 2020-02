LIVEBLOG: Boeren en vissers demonstreren op de Koekamp

Den Haag is woensdag opnieuw het toneel voor demonstrerende boeren. Onder leiding van Farmers Defence Force wordt wederom geprotesteerd tegen stikstofmaatregelen van het kabinet.

Naar verwachting komen ruim 7.000 boeren naar de stad voor het protest op de Koekamp, dat begint om 11.00 uur. In de stad zijn wegblokkades geplaatst en er zijn militaire voertuigen aanwezig om de demonstratie in goede banen te leiden.

Boeren mogen hun trekker parkeren langs de Benoordenhoutseweg, de Bezuidenhoutseweg en de Van Alkemadelaan, zo heeft de gemeente Den Haag op haar website laten weten.

11.25 uur

In het centrum van de stad is verkeersoverlast merkbaar door het boerenprotest.

🚜| Verkeerschaos in het centrum van Den Haag door het #boerenprotest. ➡ https://t.co/4n3CJjGaby pic.twitter.com/8jKTh81Vw5 — Omroep West (@omroepwest) February 19, 2020

11.18 uur

50PLUS Den Haag-fractievoorzitter Frans Hoynck is niet content met de actie van de boeren: “Sympathie is volledig verdampt.”

Het is weer enorm wat die boeren voor overlast bezorgen vandaag in Den Haag, alleen al voor bussen trams.

Mijn sympathie voor hun acties is volledig verdampt. — Frans Hoynck (@FransHoynck) February 19, 2020

Andere lokale, Haagse politici lieten dinsdag al van zich horen.

Op Twitter was dinsdagavond te zien dat Richard de Mos van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos de protesterende boeren en vissers steunt. “Kabinet: ‘Stop met het slopen van #werkgelegenheid’”, zo viel te lezen.

Bij D66 Den Haag was het raadslid Daniël Scheper die van zich liet horen op sociale media: “Kom vooral demonstreren, maar ”lekker zonder trekker” net zoals bij die andere 1.500+ demonstraties per jaar in ons mooie #DenHaag.”

11.04 uur

Een vastgelopen bus van HTM is door behulpzame boeren weer op gang gekomen.

11.01 uur

Politie kondigt aan op te treden bij eventuele blokkades in de stad: “Afspraak is om geen doorgaande routes en/ of kruisingen te blokkeren.”

De afspraak met de organisatie #boerenprotest is om geen doorgaande routes en/of kruisingen te blokkeren. Laten we #DenHaag vrijhouden. Bij blokkades treedt de politie op. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) February 19, 2020

10.55 uur

Stremmingen in het verkeer in de stad.

Door het #boerenprotest zijn meerdere wegen in het centrum van #DenHaag gestremd. Ook het tram en busverkeer ondervindt flinke hinder. Uit het hele land komen boeren vandaag naar het #Malieveld om opnieuw te demonstreren. Op verschillende locaties zijn afzetting gemaakt. pic.twitter.com/hLsGX9prpj — Redactie District8 (@RedactieD8) February 19, 2020

10.49 uur

Boeren met trekkers hebben inmiddels ook station Den Haag Centraal bereikt, in optocht.

10.36 uur

Vervoerder HTM laat weten dat verschillende trams en bussen een andere of aangepaste route rijden op de dag van het protest, er kan niet door het centrum worden gereden.

Tram 1, 15, 16, 17, bus 20, 22, 24, 27, 28 en 29 rijden om vanwege een demonstratie in het centrum. Meer info op https://t.co/yQUXtPleXf — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) February 19, 2020

10.33 uur

De aanwezigheid van demonstrerende boeren, met hun tractoren, zorgt voor extra drukte in de stad. Voor sommigen blijkt het goed uit te komen dat er voor vandaag een thuiswerkdag was gepland.

Bij toeval zou ik vandaag thuiswerken ipv in 070 zijn; blij mee. Want 365 dagen is er protest op het Malieveld, maar met de boerenprotesten was het grimmig. Let wel: begrip hier dat boer-ondernemers uit de tang van de bancaire wereld willen & stabiele visie van de overheid vragen — Shari v.d. Hout (@Shari_vdH) February 19, 2020

10.29 uur

Mediapartner Omroep West sprak woensdagmorgen een boer die naar Den Haag is gekomen om te protesteren. “Ze luisteren nog steeds niet, ze zijn compleet de weg kwijt. We weten hetzelfde als een jaar terug: helemaal niks”, aldus de ondernemer. Hij wil graag weten hoe de toekomst voor zijn vak eruit ziet: “Duidelijkheid voor onze toekomst.”

'We weten evenveel als vorig jaar, helemaal niks', vertelt een boer. #boerenprotest pic.twitter.com/XDsnkoBFvF — Omroep West (@omroepwest) February 19, 2020

10.28 uur

De politie heeft woensdagochtend een demonstrant aangehouden, aanwijzingen van de politie werden niet opgevolgd.

Een 33-jarige demonstrant #boerenprotest is vanmorgen aangehouden in #DenHaag vanwege het negeren van aanwijzingen wat leidde tot gevaarlijke situaties op de weg. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) February 19, 2020

Foto: Regio15