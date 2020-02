Schoolcops en pikpraat-app moeten Den Haag veiliger maken

Hart voor Den Haag/Groep de Mos maakt zich zorgen over straatintimidatie en over het wapenbezit onder jongeren in Den Haag. Vrouwen die last hebben van intimidatie op straat moeten dat kunnen melden via hun telefoon. Ook pleit de partij voor schoolcops, oftewel politieteams die onaangekondigd scholen binnenvallen om scholieren te controleren op wapen- en drugsbezit.

Vice fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos Arjen Dubbelaar heeft sinds kort veiligheid in zijn portefeuille. Arjen Dubbelaar had niet verwacht dat er zoveel seksuele intimidatie plaatsvindt bij vrouwen, vertelt hij aan Den Haag FM: “Als man heb ik er nooit last van gehad, maar het probleem is groter dan ik had verwacht. In Amsterdam geeft 81 procent van de vrouwen in de leeftijdscategorie 15-35 aan last te hebben van intimidatie op straat, in Rotterdam is dat zelfs 84 procent. Ik neem aan dat dit percentage in Den Haag niet veel zal afwijken”.

De partij van Dubbelaar wil dat de gemeente meer doet aan het na-sissen, uitschelden en achtervolgen van vrouwen op straat: “Als vrouwen worden nageroepen en niet reageren, dan worden ze vaak meteen uitgemaakt voor hoer en lastiggevallen, dat kan echt niet. Wij willen dat de pikpraat-app ook in Den Haag komt. Zo krijgen we een goed beeld van waar er veel overlast is in Den Haag. Dan kunnen daar meer handhavers naartoe.”

Steeds meer jongeren hebben een wapen

Een ander veiligheidsprobleem waar de partij zich zorgen over maakt is het wapenbezit onder jongeren. Hart voor Den Haag/ Groep de Mos wil dat in de APV van Den Haag wordt opgenomen dat politieteams onaangekondigd preventief mogen fouilleren op scholen. “Morgen gaan wij een motie indienen om wapenbezit middels schoolcops te bestrijden. Naast het fouilleren van leerlingen moeten deze politie-agenten ook de kluisjes van leerlingen op wapens en drugs controleren”, aldus Dubbelaar.

Naast het controleren op scholen, wil de partij ook in gesprek gaan met jongeren om de perceptie over het hebben van een wapen te veranderen. Meer bewustwording van de gevaren door middel van gastlessen van ervaringsdeskundigen in de klas zou ook goed zijn.

Luister hier naar het interview met Arjen Dubbelaar.