STRAATVRAAG: Hoeveel ‘pikpraat’ is er in Den Haag?

Groep de Mos/Hart voor Den Haag, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, wil dat er wordt opgetreden tegen straatintimidatie. Na het idee van de lokagente, vorig jaar, pleiten ze nu voor de het gebruik van de zogenaamde ‘pikpraat-app’. Via die app, die in Rotterdam al gebruikt wordt, kunnen vrouwen die worden nageroepen of lastiggevallen dit direct, veilig en anoniem melden. Zou dit gaan werken, of zien we het in Den Haag niet echt zitten?