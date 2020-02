Waterputten in naam van Bilal Aydin komen in Pakistan

Twee avondwinkels overvallen

De politie zoekt getuigen van twee verschillende overvallen op twee avondwinkels dinsdagavond. In beide gevallen gaat het om een gewapende overval waarbij een geldbedrag is buitgemaakt. De politie heeft beide overvallen in onderzoek.

ond 20.45 uur betraden twee onbekende mannen een avondwinkel op de hoek van de Driebergenstraat en de Veenendaalkade in Den Haag. Zij bedreigden de aanwezige medewerker met een steekwapen en eisten geld uit de kassa. Vervolgens vluchtten de verdachten de winkel uit en liepen zij weg in de richting van de Werkhovenstraat. Sindsdien zijn de verdachten spoorloos. Bij deze overval gaat het om twee blanke mannen die capuchons en handschoenen droegen. Een van de twee mannen droeg een bril en had een zwarte zakdoek voor zijn gezicht. De andere man droeg een rugtas.

Op dezelfde avond vond rond 22.45 uur een overval plaats op een avondwinkel aan de Zuiderparklaan in Den Haag. Een onbekende man kwam de winkel binnen en bedreigde de medewerker met een steekwapen. Nadat er geld uit de kassa was buitgemaakt, ging de verdachte ervandoor in de richting van de Loenenstraat. Bij deze overval gaat het om een man (19 à 25 jaar) van circa 190 cm met een slank postuur. Hij droeg zwarte kleding en had een zwarte sjaal voor zijn gezicht. Ook droeg hij zwarte handschoenen.