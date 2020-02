Waterputten in naam van Bilal Aydin komen in Pakistan

De waterputten die ter nagedachtenis van Bilal Aydin worden geslagen komen in Pakistan. Bilal uit Laak kwam in december van 2019 om het leven bij een steekpartij op de Goudriaankade, ter nagedachtenis werd besloten waterputten in zijn naam mogelijk te maken. “We hebben met vrienden en familie besloten om putten te slaan in Pakistan. Daar kost een waterput 450 euro, we wilden zoveel mogelijk putten en dat is daar mogelijk”, zegt Ayet Suudioglu van De Jonge Ooievaar in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Voor het slaan van de putten werd een crowdfunding opgezet, die blijkt nu goed te zijn voor ruim 80 waterputten in Pakistan. De inzamelingsactie voor de in december overleden Bilal Aydin uit Laak was snel succesvol en leverde 38.740 euro op. Het oorspronkelijke doel was om 2.500 euro op te halen, dat werd binnen een dag al toegezegd.

Maandag werd bekend dat de politie zes verdachten heeft aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van Bilal. “Het geeft vooral rust, we zijn blij dat er aanhouding zijn verricht. We hopen dat iedereen die er wat mee te maken heeft gehad ook opgepakt zal worden.”

Luister hier naar het gesprek met Ayet Suudioglu op Den Haag FM.