STRAATVRAAG: Hoeveel ‘pikpraat’ is er in Den Haag?

Zeeheldenkwartier bewoners blij met plan om historische singel aan Piet Heinplein te herstellen

Het Piet Heinplein, schuin tegenover de Paleistuinen wordt opnieuw ingericht, waarbij de historische singel weer in ere wordt hersteld. Beide bruggen, aan de Elandstraat en de Anna Paulownastraat, zijn aan vervanging toe. Net als de houten fundering van de kademuren van de overkluizing.

Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte legt aan Den Haag FM uit waarom deze mogelijkheid is aangegrepen om het plein opnieuw in te richten: “In Den Haag zijn we hard bezig om oude bruggen en kades te vernieuwen. Ook de bruggen aan het Piet Heinplein, waarvan de funderingen nog stammen uit 1902, zijn toe aan vervanging. Dat is belangrijk, veiligheid staat altijd voorop, én een uitgelezen kans om het Piet Heinplein nog aantrekkelijker te maken”.

Het gaat om het vernieuwen van de bruggen en het weer openleggen van de gracht; de zogeheten ontkluizing. Daarnaast is er in het schetsontwerp een opstapplek opgenomen waar (rondvaart)boten kunnen aanmeren. Wethouder Bredemeijer is enthousiast over de schetsontwerpen: “Hoe mooi zou het zijn als we het water, dat op dit moment nog onder het Piet Heinplein doorstroomt, weer zichtbaar kunnen maken en de historische singel herstellen? Zo wordt het voor de bewoners echt een heerlijke plek om trots op te zijn”.

Inbreng vanuit het Zeeheldenkwartier

Enige tijd terug is het idee van de herinrichting van het Piet Heinplein gedeeld met een aantal bewoners- en belangenorganisaties. Daarop kwamen veel positieve reacties en zijn de plannen verder ontwikkeld. Tijdens de druk bezochte bewonersbijeenkomst vanavond, waar ook wethouder Bredemeijer bij aanwezig was, zijn de schetsontwerpen gepresenteerd. Het komende jaar zal de input van de omwonenden verwerkt worden in de plannen. In de loop van 2021 verwacht de gemeente te kunnen starten met de werkzaamheden.

schetspietheinpln pietheinpleinschets

Bovenstaand: schetsontwerpen Piet Heinplein, die vanavond gepresenteerd zijn

Onderstaand op de foto: wethouder Bredemeijer bij de bewonersbijeenkomst