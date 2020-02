Waterputten in naam van Bilal Aydin komen in Pakistan

Zorgwethouder tevreden met stevig signaal vanuit Tweede Kamer over vaccinatie

Zorgwethouder Kavita Parbhudayal is blij met het besluit van een meerderheid in de Tweede Kamer om een wet aan te nemen waardoor niet-gevaccineerde kinderen in de toekomst geweigerd mogen worden door kinderdagverblijven. De wethouder noemt het een overduidelijk signaal: “Vaccineren is de norm”.

“Dat nu ook een meerderheid van de Kamer dit vindt, dat is zeker een hele goede stap”, zegt Kavita in het Den Haag FM-programma Rob’s Tussendoortje. “Ik beschouw het als een steun in de rug dat er nu een Tweede Kamer-meerderheid is die vindt dat kinderopvangcentra niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren. De keuzevrijheid van de één mag de vrijheid van de ander om veilig en gezond te kunnen leven immers niet beperken”

Met de nieuwe regelgeving mag een kinderdagverblijf ervoor kiezen om kinderen te weigeren, dat is niet verplicht om te doen. Met deze kinderdagverblijven wil de gemeente het gesprek aangaan: “We zullen vragen wat zij nodig hebben om ouders goed te kunnen informeren. Daarbij is de boodschap wat ons betreft om wél te vaccineren.”

Vaccinatiegraad

De landelijke vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt in Nederland met 92,9 procent relatief laag. In Den Haag blijkt die vaccinatiegraad echter nog lager te liggen: minder dan 92 procent van de Hagenaars is ingeënt.

