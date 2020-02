Begrotingsvergadering te volgen via Den Haag TV

Op het stadhuis is donderdag de begrotingsbehandeling van start gegaan. De gemeenteraad debatteert over de begroting die het college eind januari presenteerde. Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie. In oktober vorig jaar zetten VVD, D66 en GroenLinks een punt achter de samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos vanwege het corruptieonderzoek naar de ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. CDA en PvdA sloten zich vervolgens aan bij de huidige coalitie.

Dit college verhoogt de lasten voor bewoners. Zo gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) met tien procent omhoog. Ook stijgt de toeristenbelasting, blijft de hondenbelasting bestaan en wordt een derde parkeervergunning duurder.

De uitzending is live te volgen van Den Haag TV.