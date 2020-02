Boek over het leven van Sjaak Polak: ‘Even serieus’

‘Even serieus’, het is een van de bekende uitspraken van oud-voetballer Sjaak Polak en tevens de titel van zijn biografie. Het gaat over het leven van Polak die niets voor niets kreeg en hard heeft moeten knokken om dingen te bereiken.

Voor het boek liep schrijver Rick van Leeuwen een jaar lang mee met de voormalig profvoetballer. Ook ging de schrijver naar belangrijke plekken in het leven van Polak. Zo ook het trapveldje aan de Delftselaan in de Schilderswijk. Zijn oom had in die straat de zaak ‘Mi Amigo’ en Polak woonde er niet ver vandaan. “We speelden hier hele toernooien, hier is het voetbal allemaal begonnen”, zegt Polak als hij terugdenkt aan vroeger.

Een andere plek is het jeugdcomplex van ADO Den Haag. Daar kon Polak zijn hoofd goed leeg maken en even niet denken aan de lastige thuissituatie. Op zestienjarige leeftijd verloor hij zijn moeder en hij trok bij zijn oma in. “Bij ADO ging het over voetbal en hoefde je niet over andere dingen te praten, dat was prettig”, zegt Polak.