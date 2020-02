Prostitutie verdwijnt uit Doubletstraat en Geleenstraat

De gemeente verplaatst de raamprostitutie in de Doubletstraat en de Geleenstraat naar een erotisch centrum op de rand van het stadscentrum en de Binckhorst. Volgens de wethouders Boudewijn Revis en Kavita Parbhudayal is er onder sekswerkers draagvlak, mits ramen niet tijdelijk gesloten worden.

Het erotisch centrum moet komen in een nieuwe locatie vlakbij het Schenkviaduct, ten noorden van de Lekstraat. Tegelijkertijd moet er een plan komen voor de ontwikkeling van de Doubletstraat en de Geleenstraat zodra de ramen zijn verhuisd. Verschillende geïnteresseerde marktpartijen hebben zich bij de gemeente gemeld omdat ze willen investeren in het project.

De gemeente wil dat de verplaatsing vanuit een particulier initiatief wordt geregeld. Het stadsbestuur maakt samen met een investeerder een plan, maar steekt zelf geen geld in het project.

Aanleiding is om eindelijk een stap te zetten in het hoofdpijndossier ‘Doubletstraat en Geleenstraat’. Vooral de raamprostitutie in de Doubletstraat veroorzaakt overlast, zeggen omwonenden. Bovendien is er ‘achter de ramen’ soms sprake van misstanden zoals uitbuiting, mensenhandel en mishandeling.