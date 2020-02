Instabiele kraan bij Den Haag Centraal; kantoor boven station ontruimd

Een gebied rondom het Centraal Station aan de Koningin Julianaplein is donderdag rond half twee afgezet. Op de bouwplaats voor het station is het contragewicht van een mobiele hijskraan gebroken. Daardoor is de kraan onstabiel. In combinatie met de wind zorgt dat voor een onveilige situatie.

De brandweer is met een aantal wagens ter plaatse, net als de politie. Het gebied rondom de bouwplaats is afgezet, ook het kantoorpand boven het station wordt ontruimd. Het gaat onder meer om het hoofdkantoor van HTM. Op het station zijn er linten gespannen voor de trappen naar de tramhaltes.

Foto: Regio 15.