Krijgt het centrum weer historische Haagse grachtengordel terug?

Vandaag hebben meerdere partijen een motie ingediend tijdens de begrotingsraad. Initiatiefneemster Ayse Yilmaz van de VVD wil dat de gemeente kijkt naar de visie ‘Haagse grachtengordel’ van verschillende bewoners die in het centrum wonen.

De visie ‘Haagse grachtengordel’ is vorig jaar aangeboden aan de toen verantwoordelijke wethouder Revis. Verschillende bewonersorganisaties willen een aantal gedempte grachten heropenen en verbetering van het oude centrum. Initiatiefgroep Grachten Open onder leiding van bewoonster Shireen Poyck heeft met de belangeloze hulp van een architectenbureau (waarvan één van de eigenaren ook in het centrum woont) een ruim 200 pagina’s tellende visie gemaakt.

Volgens Shireen Poyck behelst de visie veel meer dan het openmaken van de grachten. Het is een plan om het oude centrum zijn allure terug te geven met bijvoorbeeld ook meer groen. “Er is heel veel water in het centrum, maar helaas is er op sommige plekken ook gebouwd en kan je daar de grachten niet in ere herstellen”, vertelt Shireen aan Den Haag FM. “Meer water in de stad, kan voor verkoeling zorgen in de zomer, ook kunnen de grachten belangrijk zijn als waterberging en kunnen gescheiden watersystemen gecreëerd worden.”

Paviljoensgracht als eerste weer onderdeel van de Haagse grachtengordel

“De motie moet natuurlijk nog aangenomen en dan moet onderzocht worden wat mogelijk is. De visie is heel uitgebreid en als ze alles willen over nemen gaat dat miljarden kosten”, vervolgt de Haagse binnenstadbewoner. “Een idee is om te beginnen met de plekken die betrekkelijk makkelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld de Paviljoensgracht.”

Foto: schets van de Paviljoensgracht gemaakt door architectenbureau MVRDV