Gewapende man bij Haagse Hogeschool niet meer aangetroffen

Op het Stamkartplein is de politie donderdagmiddag aanwezig geweest nadat een man met een wapen gezien zou zijn. Dat meldt de politie op Twitter. Het gebouw van de Haagse Hogeschool zelf, aan het Stamkartplein, werd niet ontruimd. Een uur later is de politie weer vertrokken, nadat de gewapende man niet aangetroffen is.

De politie sprak van een verdachte situatie. “Meldt verdachte omstandigheden altijd via 112.” schrijft de politie.

In verband met een verdachte situatie aan het #stamkartplein in #DenHaag is daar politie aanwezig. We kregen een melding dat er mogelijk een man met een wapen zou lopen. Heeft u iets verdachts gezien? Bel dan 112. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) February 20, 2020

