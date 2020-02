Nieuwe locatie voor sekswerkers ‘mooier, netter en met betere arbeidsomstandigheden’

“Als we nu niks doen zie je dat steeds meer prostitutie naar de illegaliteit verdwijnt. En dat de Doublet- en Geleenstraat hard verloederen. Eigenlijk moeten we ons daarvoor schamen”, zegt wethouder Boudewijn Revis tegen Den Haag TV over de voorgenomen verhuizing van sekswerkers naar een erotisch centrum op de rand van het stadscentrum en de Binckhorst. “Op de nieuwe locatie kun je ervoor zorgen dat het mooier en netter is. Dat er betere arbeidsomstandigheden zijn, misschien ook uitstapprogramma’s.”

Raamexploitant Tjakko van Casa Viola zegt in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM niet verrast te zijn dat er wordt gesproken over een mogelijke verhuizing: “De wens om te verplaatsen was al in het coalitieakkoord opgenomen.” Wel spreekt hij tegen dat de verhuizing definitief zou zijn. Of er nog wat te doen is aan het voornemen van wethouders Revis en Parbhudayal weet Tjakko niet: “Ik denk dat die vraag niet aan mij gesteld moet worden, maar aan een stel goede advocaten.”

Ook is de exploitant benieuwd wat er met de huidige panden zou moeten gebeuren. “Wij hebben panden met als bestemming prostitutie. Ik ben heel erg benieuwd hoe de gemeente dit zonder onze samenwerking voor elkaar wil krijgen.” Wel onderschrijft hij de verloedering in de Doubletstraat, al ligt de schuld daarvoor volgens hem bij de gemeente zelf. “De straat zou al vijf jaar geleden opnieuw geplaveid worden want dat is een hobbelput. Dat ziet er inderdaad niet uit.”

“Stop er nou maar mee op die plek”

Wethouder Revis is ervan overtuigd dat verhuizing van de sekswerkers voor iedereen de betere optie zal zijn: “Ik denk dat de zekerheid toeneemt als je weet dat je op een plek zit waarvan iedereen zegt ‘Dit is een mooie plek’. Op dit moment proberen ze de business te runnen op een plek waarvan een heel groot deel van de stad denkt: ‘Stop er nou maar mee’. En dat vind ik eigenlijk zelf ook: Stop er nou maar mee op die plek.”

