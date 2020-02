STRAATVRAAG: Hoeveel ‘pikpraat’ is er in Den Haag?

‘Noodsituatie’ in Transvaal vraagt om ingrijpen gemeente, vindt Hart voor Den Haag

Mensen die een huis kopen in Transvaal moeten daar ook zelf gaan wonen en mogen het niet meer verhuren. Ook moeten gemeente, politie en leerplichtambtenaren huis-aan-huis gaan controleren of mensen er legaal wonen, of er boetes openstaan en of de kinderen wel naar school gaan. Daarvoor pleit Hart voor Den Haag/Groep de Mos, in een initiatiefvoorstel ‘Maak Transvaal snel leefbaar’, dat donderdag wordt gepresenteerd.

Raadsleden Richard de Mos en William de Blok waren recent met een delegatie van hun partij op bezoek in Transvaal. “Overbewoning, criminaliteit, vervuiling op straat en onvoldoende handhaving”, constateren ze. “Bewoners voelden zich lange tijd niet gehoord en niet serieus genomen.” De gemeente moet daarom ingrijpen, staat in het initiatiefvoorstel, dat volgens de partij in overleg met bewoners en bewonersorganisaties zoals de Parels voor Transvaal en Bewonersorganisaties Transvaal Zuid is opgesteld.

Een van de problemen is volgens de partij dat de wijk “zucht onder de druk van arbeidsmigratie, een te grote instroom van Oost-Europeanen op een al overkokende woningmarkt.” Dat leidt onder meer tot (illegale) overbewoning die de leefbaarheid onder druk zet.