Pat Smith en Cary van Rheenen strijden om Nachtburgemeesterschap

Beide mannen ondernamen twee jaar geleden al een poging om Nachtburgemeester van Den Haag te worden: Pat Smith en Cary van Rheenen. Voor de mannen begint donderdag een maand van campagne voeren nadat de Nachtraad bekend maakte dat zij -opnieuw- in de running zijn voor het nachtburgemeesterschap.

Pat Smith kennen we als zanger, onder meer bij Splendid, en hij is ambassadeur van de campagne ‘Schoon, doen we gewoon’. Cary van Rheenen kennen we als muzikant, schrijver, dichter en lid van het komische duo ‘Gebroeders de Gier’.

Hoe reageerde je toen je hoorde dat je kandidaat was?

Pat: “Ik werd wakker en mijn dag stond meteen aan. Ik ben er blij mee. ik denk dat Den Haag wel een goede nachtburgemeester kan gebruiken.”

Cary: “Ik was heel blij toen ik, via jullie hoorde dat ik kandidaat was.”

Waarom ben jij geschikt voor de functie?

Pat: “Ik denk dat ik de nacht goed kan dragen. Ik loop al wat jaartjes mee, vanaf mijn zestiende organiseer ik al -mede- feestjes in Den Haag. Ik denk dat ik een goed beeld heb van wat er in Den Haag nodig is. Ik denk dat er wat educatie mist vooral richtend op het jonge nachtdier.” Pat is pleitbezorger van een stukje educatie op het gebied van omgang met elkaar. “Als er meer mensen op straat zijn, dat zorgt voor sociale controle. Dat maakt automatisch de nacht veiliger.”

Cary: “Ik denk dat ik een schat aan ervaring heb. Vijftig jaar al houd ik me bezig met het nachtelijk leven van Den Haag. Ik heb allerlei vormen en groepen meegemaakt in het nachtleven. In al die jaren heb ik me nog nooit onveilig gevoeld in Den Haag. Eén van mijn betere kwaliteiten is luisteren. Ik kan heel goed met mensen gesprekken voeren. Als die gesprekken tot inhoud hebben dat het een zekere problematiek herbergt, dan heb ik meteen al de neiging van ‘wat kunnen we daarmee?’ Niet dat ik meteen de oplossing heb, maar wel ‘wat kan je ermee?’ Die combinatie van het luisteren, het zoeken naar een oplossing en bemiddeling vooral, daar ben ik heel sterk in de rol van bemiddelaar. Ik denk dat ik bij veel mensen vertrouwen wek.”

Wat voor Nachtburgemeester wil je zijn, op een schaal van voorlopers René Bom tot Sjoerd van Schuylenburch?

Pat: “Ik ben een hele toegankelijke nachtburgemeester. Ik denk dat ik een beetje in het midden val. Ik ga proberen veel buurtkroegen langs te gaan om te kijken wat die nou zelf willen om het voor hen leuker te maken. Ik denk dat het belangrijk is dat ik een brug wordt tussen het publiek en de politiek.”

Cary: “Dat is dan heel makkelijk. Ik zou graag een kruising willen zijn. Sjoerd heeft beleidsmatig best wel veel dingen gedaan. En René is natuurlijk heel aanwezig geweest. Ik wil die dingen combineren.”

Waarom ben je meer geschikt dan je tegenkandidaat?

Pat: “Ik weet niet of ik per definitie meer geschikt ben. Ik heb vandaag een campagne gestart ’24/7 voor Den Haag, de echte hoofdstad van Nederland.’ Onder dat motto ga ik mijn campagne voeren. Ik wil dat Den Haag een mooie stad wordt. Ik ben beter omdat ik wat jonger ben, maar dat is wel een goedkope steek natuurlijk. Ik sta met mijn twee benen in het nachtleven, ik zie wat er gebeurt.”

Cary: “Mijn kracht is het zijn van een ervaren ouwe rat. Ik heb natuurlijk een schat aan ervaring. Vijftig jaar loop ik al rond in de Haagse nacht. Ik heb alle ontwikkelingen meegemaakt. Het gaat niet zozeer om leeftijd op zich, maar wel de interesse en hoe je je voelt. Ik voel me nog steeds functioneel binnen de groep jongeren. Binnen de plekken waar ik kom heb ik hele goede contacten met jongeren.”

Wat voor campagne ga je voeren?

Pat: “Posters, buttons, vlaggen, toeters, bellen.” En dat meent hij serieus, zegt Pat op Den Haag FM:“Dat is wel de bedoeling in elk geval. ik wil de nacht dragen, dan moet je er wel wat reuring aan geven. Ik wil een combinatie maken: aanwezig zijn in de nacht en ten tweede aanwezig op het internet en mijn verhaal doen.”

Cary: “Grote campagnes. Ik heb een Facebook-bestand waar geen mensen meer bij kunnen, zoveel zijn het er. Als ik die mensen kan bewegen tot een keuze voor mij, dan heb je een heel belangrijk aandeel. Maar ook door de media te bespelen. Dat zijn de lokale bladen, tv en radio. Eén van de onderdelen van de campagne is het organiseren van een feestavond.”

Stemmen op één van de kandidaten kan op de website van de Nachtburgemeester. Op zaterdag 14 maart wordt tijdens een verkiezingsnacht in PAARD de opvolger van Sjoerd van Schuylenburch bekend gemaakt.

Luister hier naar het gesprek met Cary van Rheenen op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Pat Smith op Den Haag FM.