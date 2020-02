PVV en Arnoud van Doorn vaker niet dan wel bij vergaderingen

Partij van de Eenheid van politicus Arnoud van Doorn is bij minder dan een kwart van de commissievergaderingen in de raad aanwezig. De PVV nam bij zeventig procent van die vergaderingen geen deel. Dit meldt de lokale Haagse krant Den Haag Centraal.

De krant heeft de notulen van alle vergaderingen op het stadhuis in 2019 geïnventariseerd. Dat ging in totaal om 92 gewone commissiedebatten. In de commissies wordt over zaken gesproken die later aan de orde komen bij raadsvergaderingen. Bij een raadsvergadering komt de voltallige gemeenteraad bijeen en worden de politieke besluiten genomen.

Hart voor Den Haag/Groen de Mos haalt de volle honderd procent op het gebied van aanwezigheid. D66 en GroenLinks komen met een deelname van 99 procent dicht in de buurt. Ook de Haagse StadsPartij, 50Plus en Partij voor de Dieren scoren boven de negentig procent bij aanwezigheid. De traditionele vergadertijgers van VVD en CDA zitten beiden op 89 procent.

Donderdag dient Hart voor Den Haag/Groep de Mos tijdens de raadsvergadering een motie in om raadsleden die geregeld verstek laten gaan te korten op hun vergoeding. Het is namelijk sinds vorig jaar toegestaan om twintig procent van de beloning te laten afhangen van iemands aanwezigheid.