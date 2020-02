Twee jaar cel geëist tegen voormalig atletiekcoach Jerry M.

Voormalig atletiekcoach Jerry M. moet twee jaar de cel in, vindt het Openbaar Ministerie (OM). M. staat donderdag voor de rechter in Dordrecht. Hij zou tussen 1982 en 2017 pupillen seksueel hebben misbruikt. M. was ook een tijdlang trainer in Den Haag. De ex-coach ontkent het misbruik.

“Je bent vader van twee kinderen en ik wilde je daar destijds niet weghalen”, zegt een van de vermeende slachtoffers bij de rechtszaak. “Maar door nu aangifte te doen, heb ik mijn zelfvertrouwen terug.” Destijds was ze veertien jaar oud. “Mijn atletiekcarrière stopte door wat jij hebt gedaan. Op school stond ik alleen. Ik was kwetsbaar.”

De zaak van de vrouw speelde in 2006. M. zou haar borsten betast hebben in het Spaanse Lloret de Mar. Hijzelf ontkent dat. “Ik heb de rug, schouders en nek gemasseerd”, zegt hij. “En bij het borstbeen vanwege klachten, maar niet de borsten zelf.” De massage gebeurde in een hotelkamer waar M. en het meisje alleen waren. Tijdens de massage zat hij op haar. “Dan kon ik er beter bij”, zegt hij daarover.