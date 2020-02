Wie wordt de nieuwe Nachtburgemeester? Pat Smith of Cary van Rheenen?

Cary van Rheenen en Pat Smith zijn in de race om de nieuwe Haagse Nachtburgemeester te worden. Dit maakte Sjoerd van Schuylenburch donderdag in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM bekend. “Na een goede vergadering is er door de Nachtraad unaniem besloten dat zij het moeten worden. Het zijn gewoon de beste en het wordt een strijd der titanen”, aldus Sjoerd.

Het is niet de eerste keer dat beide Hagenezen een gooi doen naar het nachtburgemeesterschap. Twee jaar geleden deden Pat , onder andere zanger van de band Splendid en ambassadeur van de campagne ‘Schoon, doen we gewoon’, en Cary , onder meer bekend als dichter en lid van het komische duo ‘Gebroeders de Gier’, ook mee aan de verkiezing. Ondanks een meerderheid van de publieksstemmen werden Cary en Pat tweede en derde en koos een meerderheid van de vakjury voor Sjoerd van Schuylenburch. Na een tweejarig termijn draagt hij binnenkort zijn ambtsketting over aan een opvolger en kiest Den Haag wie dit gaat worden.

Het publiek kan vanaf donderdag 15.00 uur online haar stem uitbrengen op Pat of Cary. Op vrijdag 14 maart wordt tijdens een verkiezingsnacht in PAARD de opvolger van Sjoerd bekend gemaakt.

Luister hier naar het interview met Sjoerd van Schuylenburch op Den Haag FM.