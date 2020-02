Bewoners Laakkwartier klagen over parkeerprobleem in de wijk

Voor bewoners van de wijk Laakkwartier is het ’s avonds vaak lastig om een parkeerplek te vinden. Met name in Laakkwartier-Oost is het lang zoeken en dat leidt soms tot frustratie onder de wijkbewoners. “Vooral ouderen gaan aan het eind van de dag niet op pad omdat ze dan ’s avonds geen parkeerplek kunnen vinden”, zegt bewoner Kevin Tuin.

Zelf is hij gemiddeld een kwartier aan het zoeken naar een plekje voor zijn auto. “Je maakt een steeds grotere cirkel om je huis met als gevolg dat je auto soms een paar straten verderop staat.”

Parkeren op de stoepen

De gemeente is bezig met het aanleggen van iets meer dan 200 extra parkeerplekken in Laakkwartier. In het najaar moeten die werkzaamheden afgerond zijn. Tot die tijd wordt het gedoogd dat auto’s op stoepen geparkeerd staan, mits het de doorgang voor hulpdiensten niet blokkeert.

Bij de van Muschenbroekstraat hebben bewoners zelf een idee om meer parkeerplaatsen te creëren. Daar willen ze de straat versmallen en ook de stoep minder breed maken. Zodoende komt er meer ruimte om schuin te parkeren in plaats van achter elkaar te parkeren.

Flitspaal Neherkade

De Haagse PVV heeft een andere oplossing om het parkeerprobleem aan te pakken. “Zet een flitspaal neer op de Neherkade en gebruik dat geld voor een parkeergarage”, zegt fractievoorzitter Sebastian Kruis. Er waren ooit plannen voor een parkeergarage op de Allard Piersonlaan, maar die is er vanwege geldgebrek en de overlast die de bouw zou geven niet gekomen. Navraag bij de gemeente leert dat het idee van Kruis niet haalbaar is. Het geld dat een flitspaal opbrengt gaat namelijk naar het Centraal Justitieel Incassobureau en niet naar de gemeente.