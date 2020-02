Jaap Smit in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdagochtend commissaris Jaap Smit te gast.

De vacature voor burgemeester van Den Haag wordt volgende week opengesteld. Daarna kunnen mensen die Pauline Krikke willen opvolgen, gaan solliciteren. Dat maakte de commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, maandagavond bekend. Hij nam in de raadzaal de profielschets met eisen waaraan die nieuwe burgemeester moet voldoen officieel in ontvangst. Commissaris Smit licht in Spuigasten de profielschets en de benoemingsprocedure toe.

Eén kandidaat voor het burgemeesterschap van Den Haag heeft zich al gemeld: de burgemeester van het Noord-Hollandse Heerhugowaard, Bert Blase, wil burgemeester van Den Haag worden. Dat maakte hij via een filmpje op YouTube zelf bekend. Openlijk solliciteren is niet gebruikelijk. Kandidaten blijven meestal geheim, maar volgens Blase hebben de inwoners van Den Haag ‘het recht te weten wie er belangstelling heeft’.

