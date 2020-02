Bewoners Laakkwartier klagen over parkeerprobleem in de wijk

KrokusKabaal biedt kindervermaak in vakantieperiode

Een jubileumjaar voor KrokusKabaal, voor het vijfde jaar op rij zorgen de Haagse Cultuurankers voor kindervermaak in de vakantieperiode. Op 10 plekken in de stad zijn er van zaterdag tot en met vrijdag workshops, films en theaterproducties voor kinderen van 0 tot 12 jaar oud.

KrokusKabaal trapt zaterdagochtend in bibliotheek Nieuw Waldeck af met een dansvoorstelling van FR!Z. Gedurende de week zijn er vele verschillende producties in de Haagse Cultuurankers te vinden. Zo is het op maandag in theater De Vaillant mogelijk om aan de slag te gaan met kapotte apparatuur, bij ‘Repair Kid‘ gaan kinderen aan de slag om kunst te maken van de oude apparaten. Bij Muzee op Scheveningen kunnen kinderen aan de slag met onderzoek naar stranddieren en zeemonsters.

“Het is weer bedoeld als een heerlijk kinderfestival tijdens de voorjaarsvakantie waarbij kinderen leuke dingen kunnen doen voor een kleine prijs”, zegt Niké Mulder van De Nieuwe Regentes in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over het festival van de cultuurankers.

Luister hier naar het gesprek met Niké Mulder op Den Haag FM.

https://www.instagram.com/p/B81MlcOhRMu/