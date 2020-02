Onderzoek naar afpersingsbrieven

De politie onderzoekt het bezorgen van afpersingsbrieven op diverse adressen in Den Haag en Wassenaar van maandag 10 tot en met donderdag 20 februari. De afperser eist in de brieven dat voor een bepaalde datum een geldbedrag naar hem/haar wordt overgemaakt. Als dit niet gebeurt, wordt er gedreigd met het plegen van strafbare feiten gericht op de ontvangers van deze brieven.

Mensen die zo’n brief hebben ontvangen worden gevraagd de politie te bellen via 0900-8844. “Wij willen u erop wijzen de brieven niet of zo min mogelijk met blote handen aan te raken, in verband met het veiligstellen van sporen.” Een verband met de bombrieven die de afgelopen tijd zijn verstuurd, is er volgens de politiewoordvoerder voorlopig niet.