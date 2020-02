Jaap Smit in Spuigasten

Solliciteren maar: vacature burgemeester Den Haag staat online

De vacature voor een nieuwe burgemeester voor Den Haag is vrijdag verschenen in de Staatscourant, wat betekent dat er gesolliciteerd kan gaan worden voor de functie. Tot 14 maart kan er gereageerd worden op de vacature. De nieuwe burgemeester kan rekenen op een beloning van 12.246,36 euro (bruto) per maand.

De nieuwe burgemeester moet een ‘betrokken inwoner van onze stad’ zijn of worden, zo stelde de gemeenteraad. Daarnaast zijn onder meer ervaring, integriteit, humor en daadkracht belangrijke eisen. Ook een screening door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties behoort tot het eisenpakket voor de uiteindelijke kandidaat.

Deze week werd bekend dat in elk geval Bert Blase interesse heeft in de positie, de -nu nog- burgemeester van Heerhugowaard solliciteerde openbaar middels YouTube voor de functie. Vanuit de sollicitanten kiest de vertrouwenscommissie twee kandidaten die voorgelegd zullen worden aan de gemeenteraad, die besluit in een geheime vergadering wie wordt voorgedragen voor de post.

Opvolger Krikke

Den Haag is op zoek naar een nieuwe burgemeester sinds het vertrek van Pauline Krikke in oktober. Sindsdien is Johan Remkes waarnemend burgemeester van de stad, dit blijft hij tot 1 juli 2020.