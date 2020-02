Spoorvernieuwing rond Den Haag: Langere reistijden en drukte op HS

Er staan grote spoorwerkzaamheden rondom Den Haag Centraal voor de deur. Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart rijden er veel minder treinen naar het station. Reizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en langere reistijden.

Er wordt gewerkt aan de sporen tussen Den Haag Centraal en Den Haag Ypenburg en er worden vier kruiswissels vernieuwd. Veel sporen op Den Haag Centraal kunnen daarom niet gebruikt worden. ‘De wissels liggen tegen elkaar aan, waardoor we ze niet los van elkaar kunnen vernieuwen’, zegt ProRail. Daarom wordt voor de vervanging een volle week uitgetrokken. Het gevolg is dat er geen treinen rijden tussen Den Haag Centraal en Den Haag HS en Den Haag Centraal en Gouda. Ook is er veel minder treinverkeer tussen Den Haag Centraal en Leiden.

Omdat Den Haag Centraal slecht te bereiken is in de week van de voorjaarsvakantie, verwacht ProRail grote drukte rondom station Hollands Spoor. Reizigers daarom het advies om de ochtend- en avondspits te vermijden. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen van een kwartier tot een half uur.

Foto: Daan de Ligt.