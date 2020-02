Veertig dagen per jaar mag de oldtimerbrommer blijven rijden

Het blijft voor liefhebbers van oldtimerbrommers 40 dagdelen per jaar mogelijk om met de brom- of snorfiets door de stad te rijden, dat heeft wethouder Liesbeth van Tongeren vrijdag bekendgemaakt. Eerder werd duidelijk dat was besloten om tweetakt brom- en snorfietsen van vóór januari 2011 vanaf december 2020 niet meer toe te staan in de stad.

Kees Koppens van de Loosduinse Puchclub is tevreden met het besluit. “Tuurlijk zijn we blij dat we mogen blijven rijden”, zegt Kees in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “We hebben er nog wel een klein vraagteken bij.” Daarmee doelt Kees op het tijdvak waarin de vergunning zou gaan gelden.

Liefhebbers met een oldtimer kunnen 40 keer per jaar een ontheffing aanvragen om te mogen rijden, die is dan geldig voor 12 uur, passend in het tijdvak van 00.00 tot 12.00 uur of van 12.00 tot 00.00 uur. “Dat vind ik een beetje jammer, ik had liever gezien dat het mogelijk was om 12 uur aaneengesloten rijden zou gaan.” De ontheffing kan ook worden aangevraagd door mensen van buiten de stad. Op die wijze kan de jaarlijkse Kouwe Klauwentoer blijven bestaan.

